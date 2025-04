Sarà Max Gazzè, con lo spettacolo “Musicae Loci”, il protagonista del tradizionale concerto del primo maggio in piazza Progresso a Raffadali. Il cantautore romano, con il coinvolgimento di tre delle più note orchestre popolari d’Italia (Orchestra Popolare Del Saltarello, Calabria Orchestra e l’Orchestra Mirko Casadei), riproporrà con arrangiamenti alternativi alcuni dei suoi brani più celebri. L’ingresso, per assistere al concerto organizzato dal Comune di Raffadali, come da tradizione sarà gratuito.

Tra i brani di maggior successo di Max Gazzé: Sotto casa; La vita com’è; Mentre dormi; Vento d’estate; La favola di Adamo ed Eva; Il solito sesso; Ti sembra normale; Una musica può fare; L’amore non esiste.

