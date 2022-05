Vaiolo delle Scimmie. Zappia: “Non bisogna avere paura”

Il commissario dell’Asp di Agrigento, Mario Zappia, durante l’appuntamento settimanale dedicato al Covid ha parlato anche del Vaiolo delle Scimmie, dopo i casi di positività alla malattia emersi in queste settimane anche in Italia. C’è un caso in provincia di Agrigento, su 8 registrati a livello nazionale.

“Sul Vaiolo delle scimmie non bisogna avere paura, ma allo stesso tempo non bisogna sottovalutarlo, né amplificare i rischi. L’Asp attraverso il proprio servizio di epidemiologia ha rintracciato i contatti stretti, e ci sono attualmente 80 persone nel centro per migranti, che ospitava uno dei casi di positività, che sono state isolate per i prossimi 21 giorni e sono sotto osservazione per verificare l’eventuale presenza di vescicole”.

Zappia ha ribadito che le misure di prevenzione per scongiurare il rischio di contagio del Vaiolo delle Scimmie, sono le stesse da seguire per il Covid. Sempre il commissario di Asp, ha inoltre lanciato un allarme per quanto riguarda la diffusione del morbillo soprattutto tra i più bambini, connesso anche ad una significativa riduzione dei vaccini.