Prima di uscire di casa ha avuto perfino l’accortezza di lasciare un biglietto scritto per avvisare i carabinieri della sua assenza e spiegarne il motivo: doveva andare a raccogliere le olive. Una gentilezza che però non è bastata a evitarle una condanna per evasione. Il tribunale di Sciacca ha inflitto la pena di un anno di reclusione a un 70enne saccense, giudicato colpevole di essersi allontanato arbitrariamente dalla propria abitazione mentre era sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

I fatti contestati risalgono al 2022, quando l’uomo decise di dedicarsi ai lavori agricoli lasciando un messaggio ai militari dell’Arma incaricati dei controlli.

Al termine della requisitoria, il pubblico ministero aveva sollecitato una pena più severa, chiedendo la condanna dell’imputato a un anno e sei mesi di carcere. Nel corso del processo la difesa non ha negato l’allontanamento dell’uomo, ma ha tentato di ridimensionare l’accaduto sostenendo che l’uliveto si trovasse nelle immediate adiacenze dell’abitazione. Una linea difensiva che non ha convinto il giudice.

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