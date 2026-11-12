La vicenda è destinata ad animare la seduta del Consiglio comunale di questa sera. Nei prossimi giorni sarà inoltre presentata una formale interrogazione al sindaco Michele Sodano. L’MPA: «Se i fatti sono confermati, chieda le dimissioni dell’assessore o revochi l’incarico».

AGRIGENTO – Il caso Lo Piparo entra nel vivo del confronto politico. Della vicenda si parlerà con ogni probabilità già questa sera in Consiglio comunale e nei prossimi giorni è attesa anche la presentazione di una formale interrogazione al sindaco Michele Sodano per chiedere chiarimenti su quanto accaduto.

Intanto, dopo le prime reazioni politiche, interviene anche l’MPA di Agrigento, che sollecita il primo cittadino ad assumere una posizione precisa qualora trovassero conferma i fatti riportati nella relazione di servizio degli operatori della Polizia Locale. Al centro della vicenda c’è il presunto intervento dell’assessore alla Polizia Locale Michelangelo Lo Piparo durante un’attività di polizia giudiziaria delegata dalla Procura della Repubblica. Secondo quanto riportato dagli agenti, sarebbero state contestate la loro presenza e le modalità dell’attività in corso.

Per l’MPA, se confermato, si tratterebbe di un episodio di estrema gravità, che non potrebbe essere ricondotto a una semplice incomprensione o a una turbolenta gestione amministrativa. Il movimento pone l’accento in particolare su due questioni: da una parte la possibile ingerenza del potere politico in un’attività di natura giudiziaria; dall’altra la presunta volontà di intervenire sull’organizzazione dell’attività operativa degli agenti, materia che rientra nelle competenze dirigenziali e rispetto alla quale deve essere garantita la separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa.

«La legge traccia confini istituzionali precisi, che chi ricopre un incarico pubblico, come l’assessore, ha il dovere di conoscere e rispettare», sottolinea l’MPA.

Da qui la richiesta rivolta direttamente al sindaco Sodano: verificare quanto accaduto e, nel caso in cui il contenuto della relazione di servizio trovasse conferma, trarne le conseguenze politiche.La posizione del movimento è netta: in quel caso, secondo l’MPA, non sussisterebbero più le condizioni per la permanenza di Lo Piparo in Giunta. Il sindaco dovrebbe quindi chiedere le dimissioni dell’assessore oppure procedere alla revoca dell’incarico.

«La credibilità delle istituzioni passa anche dalla capacità di chi le guida di impedire che ruoli e competenze vengano confusi o, peggio, travalicati», conclude l’MPA.

La questione, dunque, è ormai destinata a spostarsi dalle dichiarazioni politiche all’Aula Sollano. Il primo passaggio potrebbe arrivare già nella seduta di questa sera, mentre l’interrogazione annunciata porterà formalmente il sindaco a riferire sulla vicenda. Leggi anche: Agrigento, bufera sul neo assessore Lo Piparo: il caso arriva sul tavolo di Sodano

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