Ha cercato di appropriarsi di alcuni viveri senza autorizzazione, ma è stata scoperta. Si sono vissuti momenti di tensione in una comunità di prima accoglienza ad Agrigento, dove un operatore cinquantenne del posto è stato aggredito da una ventenne straniera ospite della struttura.

Quando l’operatore è intervenuto per fermarla e richiamarla al rispetto delle regole, la giovane ha perso il controllo e si è scagliata contro di lui, colpendolo e strappandogli la maglietta di dosso.

L’arrivo tempestivo e provvidenziale degli agenti delle Volanti della Questura ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. I poliziotti hanno bloccato la ventenne — che nella colluttazione ha riportato una lieve ferita a una mano — riportando la calma nei locali e avviando gli accertamenti sul caso.

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