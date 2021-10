Vaccini al centro commerciale, ad Agrigento ci si immunizza anche nei luoghi dello shopping

Continua la campagna vaccinale dell’Asp di Agrigento che in collaborazione con il Centro Commerciale Città dei Templi ha attivato da questa domenica 31 ottobre un centro vaccinale anticovid-19 all’interno del centro dedicato allo shopping. Medici ed infermieri, oltre a fornire informazioni e consulenze sul vaccino, inoculeranno prime, seconde e terze dosi in uno spazio opportunamente allestito ed attrezzato di tutto punto. Collocato a pochi metri dall’ingresso principale del megastore, il centro vaccinale sarà aperto tutti i giorni dalle dieci del mattino sino alle 18. Voluto fortemente anche dalla direzione del Centro Commerciale che fin da subito aveva dato disponibilità per spazi da dedicare ai vaccini nella struttura di Villaseta, il nuovo servizio potenzia la rete dei punti vaccinali sul territorio e risponde appieno all’intenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, più volte enunciata dal commissario ASP Mario Zappia, di avvicinarsi alla gente ed appianare ogni difficoltà di spostamento dei cittadini verso gli altri luoghi di somministrazione. Va ricordato che in Sicilia Agrigento sul piano vaccinale è un comune virtuoso con oltre l’87% dei vaccinati. GUARDA IL VIDEO