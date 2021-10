“Catania non mollare!”, messaggio dei tifosi del Borussia Dortmund

La tifoseria del Dortmund ha dedicato un messaggio a Catania, dopo l’alluvione degli scorsi giorni: “Catania non mollare!”, questo quanto scritto dei tifosi del Borussia Dortmund per la città etnea. Sono stati tanti i messaggi di vicinanza apparsi negli stadi.

Dopo il sostegno giunto dai sostenitori del Palermo, rivali sportivi per eccellenza, analoghe iniziative sono state prese a Napoli, Brescia, Potenza, Teramo, Chieti, Ancona.

Il Catania in questo weekend non è sceso in campo, dopo la decisione della Lega Pro di accogliere la richiesta del club rossazzurro di rinviare a data da destinarsi la sfida contro la Vibonese.