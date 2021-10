Covid in Sicilia, contagio resta stabile: 301 nuovi casi e altre 2 vittime

Sono 301 i nuovi casi di Covid-19, registrati nelle ultime 24 ore, in Sicilia (leggermente in risalita rispetto ai 285 di ieri), a fronte di 11.204 tamponi processati, e l’indice di positività è salito al 2,7% (ieri 2,5%). La Sicilia è oggi al sesto posto in Italia per contagi giornalieri. Emerge dal bollettino del Ministero della Salute di domenica 31 ottobre.

Si registrano purtroppo anche altre due vittime, e adesso i deceduti per il virus nell’Isola sono 7.017 persone. Attualmente sono 7.197 i positivi al Covid in Sicilia, di cui 288 ricoverati in regime ordinario, 33 in terapia intensiva e 6.876 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 294.018.

I nuovi casi nelle nove province siciliane: Palermo 96, Catania 116, Messina 40, nessuno comunicato a Siracusa, Trapani 21, Ragusa 3, Caltanissetta 7, Agrigento 7, Enna 11.