Vaccini, 36 mila somministrazioni in provincia di Agrigento

36 mila vaccini somministrati in provincia di Agrigento, al 10 marzo scorso.L’Asp agrigentina conta per la prossima settimana di incrementarli di 4-5 mila a settimana ma l’organizzazione dipenderà dall’arrivo delle dosi.”Noi sappiamo che questa è l’unica arma che abbiamo per diminuire il contagi- dice il commissario dell’azienda sanitaria provinciale, Mario Zappia- e verrà fatto il massimo sforzo organizzativo. Dobbiamo avere coscienza che il nostro comportamento con quello che poi succede ha un nesso causale, quindi dipende tutto da noi. Prestiamo attenzione per riuscire a ridurre il rischio di impennata, in questo momento siamo in una fase di crescita. Per quanto riguarda le prenotazioni dei vaccini, vengono fatte a livello centrale, si va nella piattaforma in cui si può accedere. La Regione- ha continuato Zappia- sta mettendo in piattaforma tutte le prenotazioni fatte, nel momento attuale possono essere esitare in base al numero dei vaccini che ad oggi non è sufficiente. Tutto questo verrà migliorato e ampliamento man mano che arriveranno sempre più dosi, quando avremo una buona scorta di vaccini ci sarà la possibilità di vaccinarsi in maniera più sostanziale.”