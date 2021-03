Plesso Fava, Micciché: “disposto tampone molecolare”

In riferimento alla problematica legata alla riapertura del Plesso Fava di Monserrato, sindaco di Agrigento,Franco Micciché specifica: “molti dei passaggi burocratici e sanitari relativi alla prevenzione relativa all’emergenza covid 19, fanno parte di protocolli nazionali che impongo particolari precauzioni in caso di positività tra le scolaresche. Nel caso specifico del plesso Fava di Monserrato, è opportuno far sapere il 14 marzo verranno sottoposti a tampone molecolare (quindi non rapido) tutti quegli alunni che hanno avuto contatti con casi positivi e/o personale docente e ata. Un atto propedeutico alla ripresa delle attività didattiche. Gli stessi che non hanno somministrato il suddetto tampone molecolare, dovranno mantenere la condizione di isolamento fiduciario, alcuni fino al 17 altri fino al 18 marzo, a prescindere dall’esito stesso del test somministrato. Tutto questo viene sistematicamente effettuato in rispetto della vigente normativa sanitaria anti covid. Si comunica altresì che vengono effettuati sempre interventi di sanificazione nei vari istituti didattici in prossimità delle date di riapertura.”