Commerciante ferito a colpi di chiave inglese, denunciato l’aggressore

E’ stato identificato e rintracciato l’autore della selvaggia aggressione, a colpi di chiave inglese, di un sessantenne di Agrigento, proprietario di una ferramenta lungo la via Imera. Dopo alcune indagini i poliziotti della sezione Volanti della Questura agrigentina, collaborati dai carabinieri, hanno fermato e denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per l’ipotesi di reato di lesioni gravissime R.A, un sessantenne, anche lui agrigentino.

I particolari sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa alla presenza del capo delle Volanti, Francesco Sammartino. Il commerciante è finito in ospedale con un trauma facciale, e la frattura della mandibola. Polizia e carabinieri, da un paio di giorni ormai, erano impegnati in un’autentica “caccia” all’uomo.

Ricerche che si sono concluse, questa mattina, con il rintraccio del responsabile. Ancora poco chiari i motivi dell’aggressione.