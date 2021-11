Vacanze di inizio anno al mare, cosa prevedono gli altri

Non abbiamo nemmeno avuto il tempo per accorgercene, ma un altro anno è passato. Il tempo vola, come si suole dire. Gioie, dolori, traguardi e occasioni mancate. Ognuno di noi ha vissuto o ha cercato di vivere al massimo delle sue possibilità. Un altro anno è appena cominciato. Ricordiamoci cosa ci ha fatto bene e teniamocelo stretto in questo nuovo viaggio che ci attende. Ma ricordiamoci anche quello che ci ha fatto male, come monito per l’avvenire. Imparare dagli errori che abbiamo commesso, dalle cadute amorose o dai fallimenti lavorativi. Ma imparare anche dagli amori appena sbocciati, dalla felicità di aver raggiunto un obiettivo importante per noi, dalla capacità di stare coi piedi ben saldati a terra senza perdere la bussola della nostra vita. E in tutto ciò, cosa prevedono le stelle per noi? Secondo oroscopissimi, l’oroscopo di gennaio dei 12 segni zodiacali preannuncia un via libera collettivo alle emozioni. Manifestatele, le emozioni. Per quest’anno, un buon proposito per tutti è quello di esprimere ciò che avete dentro, di non soffocarlo.

Ma vediamo un po’ meglio cosa ci attende per questo primo mese dell’anno.

Amore per l’oroscopo di gennaio

Un inizio col botto per quanto riguarda l’amore per i nati sotto il segno del Cancro. Vi sentirete pieni di amore, che darete e riceverete dal vostro partner. Questo clima di benessere emotivo porterà tanta armonia nella vostra vita. Comunicare col vostro partner non è mai stato più facile. Vi capirete con uno sguardo, e ciò denota una grande affinità a livello intellettuale. Buone nuove anche per i single, che potrebbero inaugurare questo primo mese dell’anno con una nuova conoscenza, e chissà che non sia poi l’amore della vostra vita.

Per il segno dei pesci, l’amore andrà bene ma occorre che lavoriate su alcuni aspetti del vostro carattere che vi remano contro, e che remano contro il vostro rapporto di coppia. Litigi, discussioni, incomprensioni saranno all’ordine del giorno. Cercate di essere, quindi, meno combattivi e impulsivi. Anche i single non avranno molta fortuna in questo periodo dell’anno.

Infine, per i nati sotto il segno della Bilancia, l’amore incontrerà diverse difficolta, i rapporti di coppia potrebbero concludersi. I single, al contrario, potrebbero trovare l’amore nei luoghi che frequentano quotidianamente.

Lavoro e carriera, cosa aspettarsi per le stelle

Per i segni di Ariete, Toro, e Sagittario si prospetta un mese ricco di soddisfazioni a livello lavorativo. Per voi, la carriera assumerà un ruolo fondamentale nelle vostre vite. Siete davvero stimolati nel raggiungere i vostri obiettivi, ma anche a far meglio rispetto all’anno appena trascorso. Ciò vi porterà a crescere moltissimo a livello professionale. Siete un pozzo di nuove idee e di nuovi progetti. Vi troverete, infatti, a pianificare progetti futuri e vi sentirete entusiasti e pieni di energie nel portare a compimento ogni cosa che vi proponete di fare. Alcuni di voi, cavalcando l’onda di questo entusiasmo, riusciranno anche a cambiare vita. Restate concentrati e non resterete delusi da voi stessi e da ciò che vi circonda.

Buone notizie anche per i nati sotto il segno dei Gemelli, anche se, per conservare la vostra stabilità lavorativa dovrete imparare a adattarvi ai vostri colleghi.

Soldi e finanze

L’anno inizia nel migliore dei modi per le tasche dei nati sotto il segno della Vergine. Il vostro reddito aumenterà per via di una promozione sul posto di lavoro o di una nuova fonte di reddito oltre a quella del vostro lavoro. Il denaro non vi mancherà e potrete pensare a fare degli investimenti, per i quali, le stelle, prevedono fortuna e successo. Lo stesso discorso vale per il segno dello Scorpione. In questo periodo, l’intuito per gli investimenti non vi mancherà. Pertanto, lasciate che sia lui a guidarvi quando si tratta di concludere un potenziale affare.