Crollano calcinacci da loculo, momenti di panico al cimitero

Grossi calcinacci si sono staccati da un loculo, e sono piombati a terra sfiorando le persone, questa mattina, all’interno del cimitero comunale di “Piano Gatta”, a quell’ora affollato di visitatori, nel giorno della festa di Ognissanti. Un grosso pezzo si è frantumato a terra. Alcune persone, in visita ai propri cari, avevano da poco percorso il tratto interessato all’evento. L’hanno scampata per un nulla.

Qualcuno ha segnalato il fatto al centralino della polizia Locale di Agrigento. Nella zona in pochi attimi sono arrivati i vigili urbani. L’area è stata interdetta al passaggio pedonale. Immediati sono partiti i sopralluoghi dei tecnici dell’Utc del Comune per individuare le cause, e verificare l’eventuale esistenza di ulteriori cedimenti strutturali.