Il libro fotografico di Gianfranco Jannuzzo, servizio anche al Tg5

Al Tg5 il servizio che parla del libro di Gianfranco Jannuzzo. Scrive Gianfranco Jannuzzo in apertura del suo libro fotografico “Gente mia”: “Cerco da sempre un rapporto con la gente. La mia gente è diretta, immediata, sincera, leale. Mi regala la sua allegria, la sua tristezza, le gioie e le preoccupazioni, le illusioni, le speranze, mi dedica il suo tempo. La vita di ogni giorno è affascinante. Mi piace parlare con le persone, mi arricchisce, mi gratifica. Fotografarle, poi, è come assistere ad uno spettacolo in continuo movimento: irresistibile!”. Le persone di cui parla il conosciuto e amato attore agrigentino, sono tra quelle che lui ha fotografato in quarant’anni nella sua città. Leggi anche: Gianfranco Jannuzzo: fotografare la mia gente è uno spettacolo in movimento