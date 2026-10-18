Si reca all’ospedale “San Giovanni di Dio” per un controllo medico di routine, ma alcuni sanitari notano che nello zaino nascondeva un coltello di venti centimetri. Un trentacinquenne è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere.

L’uomo doveva sottoporsi ad alcuni accertamenti clinici quando, in maniera del tutto casuale, il personale dell’ospedale ha notato l’arma da taglio, che ha destato non poca preoccupazione tra i presenti.

Lanciato l’allarme al 112, sul posto sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti della Questura che, dopo una perquisizione, hanno rinvenuto e sequestrato il coltello.

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