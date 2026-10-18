L’ex vicesindaco guarda alle Regionali del 2027, mentre Michele Sodano prepara il rimpasto. Spunta il nome di Michelangelo Lo Piparo per la Polizia locale. Ma resta aperto il nodo tra competenze tecniche e responsabilità politiche.

Abboccamento tra Giovanni Crosta e Cateno De Luca. Mentre Michele Sodano registra venti minuti di diretta per replicare alle esternazioni del deputato regionale e leader di Sud chiama Nord, il suo ormai ex fedelissimo Giovanni Crosta, già vicesindaco, incontra De Luca per discutere di possibili progetti politici in vista delle prossime elezioni regionali.

Una notizia che Crosta non conferma né smentisce. Che però tra l’ex vicesindaco e Michele Sodano l’idillio sia ormai finito appare abbastanza chiaro, tanto più che il sindaco è prossimo a integrare la Giunta con un nuovo assessore che andrà a occupare proprio la casella lasciata vuota da Crosta.

In città circola il nome di un ex commissario di Polizia in pensione, candidato alle ultime amministrative nella lista di Controcorrente: Michelangelo Lo Piparo. Il suo nome era già circolato come possibile comandante della Polizia locale e adesso per lui potrebbe delinearsi la delega di assessore alla Polizia locale. Mariuccia Miccichè, invece, come già anticipato dal nostro giornale, dovrebbe ricevere la delega di vicesindaco.

Perché, come ha ripetuto più volte Sodano, «noi guardiamo i curriculum, le competenze». Bene. Ma confondere il ruolo politico dell’assessore con quello del tecnico sta diventando una prassi alla quale continuiamo a non abituarci.

In un momento in cui il Comune fatica a fare nuove assunzioni per la mancanza delle necessarie coperture finanziarie, sembra quasi che il ruolo dell’assessore venga utilizzato per sopperire alle carenze dell’organico tecnico e dirigenziale. Ma sono due piani completamente diversi. La politica deve indicare obiettivi, priorità e indirizzi; i tecnici devono tradurli in atti e attività amministrativa.

I tecnici facciano i tecnici e i politici la politica. Altrimenti si arriva al paradosso dell’assessore al Bilancio che finisce per fare il commercialista e di quello ai Lavori pubblici che dirige gli operai impegnati nella pulizia delle caditoie.

Tornando a Crosta, c’è un altro elemento politico da considerare. L’avvocato si era dimesso da consigliere comunale nonostante fosse risultato il primo degli eletti nella lista di Controcorrente, scegliendo di partecipare direttamente al progetto amministrativo di Michele Sodano. Adesso, chiusa anticipatamente quell’esperienza, sembra intenzionato a proseguire il proprio percorso politico, magari attraverso una candidatura alle Regionali a sostegno di Cateno De Luca.

Scelta legittima e, naturalmente, affare suo.

Resta però il modo in cui si è conclusa la sua esperienza da vicesindaco. Crosta è scivolato sulla prima vera buccia di banana politica. Si è dimesso quando Le Iene sono arrivate ad Agrigento, portando il caso della sua abitazione su scala nazionale. Non semplicemente perché aveva ereditato un immobile con problemi urbanistici, ma soprattutto per la gestione politica e comunicativa della vicenda.

Prima la minaccia di querela nei confronti di un giornalista, poi i post pubblicati su Facebook – perché ormai la politica sembra consumarsi soprattutto lì – e infine le contestazioni e le ricostruzioni successive che hanno messo in discussione quanto sostenuto pubblicamente.

Ed è questo, più ancora della vicenda amministrativa, il punto politico. Perché si può cambiare ruolo, partito, alleanza e persino progetto. Ma in politica coerenza e verità continuano a contare.

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