La Procura della Repubblica di Sciacca ha fatto notificare l’avviso di conclusione delle indagini nei confronti di sette persone coinvolte nella maxi rissa avvenuta l’11 gennaio scorso in un bar di Santa Margherita Belice. Il provvedimento, che anticipa la richiesta di rinvio a giudizio, è firmato dal pubblico ministero Valeria Pomara.

Gli indagati sono quattro persone di Ribera (rispettivamente di 47, 31, 28 e 28 anni, tra cui zio e nipote), due giovani di 19 e 18 anni di Santa Margherita Belice e un 24enne di Montevago.

Secondo quanto ricostruito, i riberesi si sarebbero recati nel locale di Santa Margherita Belice infastidendo e molestando gli avventori e creando un forte clima di tensione. Poco dopo è scoppiata la violenta rissa, nella quale ad avere la peggio sono stati proprio lo zio e il nipote, successivamente soccorsi e trasportati in ospedale.

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