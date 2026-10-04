Si è presentato al Pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì cominciando a infastidire con insistenza le persone presenti in sala d’attesa e il personale in servizio. Ed aveva anche un coltello in tasca. Un disoccupato quarantaduenne canicattinese è stato denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, si è presentato al presidio ospedaliero cominciando a infastidire i presenti. Qualcuno ha chiamato il 112. I poliziotti del locale Commissariato sono intervenuti immediatamente. Il 42enne è stato identificato e ha pure consegnato spontaneamente un coltello con una lama di 9 centimetri.

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