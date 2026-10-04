Un momento di confronto e memoria ha animato la città di Agrigento in occasione dello svelamento della nuova opera visiva firmata dall’artista Sergio Criminisi, commissionata dalla Cgil. Il murale, dal titolo fortemente evocativo “Nel solco dei diritti, il riscatto di una terra che costruisce il futuro”, rappresenterebbe un manifesto visivo dedicato alla rinascita culturale, civile e sociale del territorio siciliano.

All’iniziativa hanno preso parte i vertici sindacali e i rappresentanti del mondo civile. Tra gli interventi di rilievo quelli di Alfio Mannino, segretario generale della Cgil Sicilia, di Alfonso Buscemi, segretario generale della Cgil di Agrigento, e di Alessio Festi, esponente del dipartimento legalità della Cgil nazionale. La cerimonia di inaugurazione ha visto inoltre una nutrita partecipazione di rappresentanti delle istituzioni locali, esponenti del panorama culturale e numerosi cittadini.

Per gli autori il murale non si configura soltanto come un intervento di abbellimento urbano, ma come un messaggio che parla direttamente alla Sicilia intera. “Un’opera che richiama il valore della democrazia, dei diritti e della legalità, principi sui quali costruire una terra capace di guardare al futuro senza dimenticare le proprie radici”, si legge in un post sui social della Cgil.

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