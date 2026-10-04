Inflitta la condanna a 8 anni e 4 mesi di reclusione nei confronti di un 29enne, di nazionalità egiziana, per una violenza sessuale e una tentata violenza ai danni di due escort colombiane. Lo hanno disposto i giudici della Corte di appello di Palermo – che hanno così confermato il verdetto di primo grado del tribunale di Sciacca.

La vicenda scaturisce dalle indagini dei poliziotti del Commissariato di Sciacca su quanto accaduto in un appartamento in piazza Carmine. Secondo quanto ricostruito, il 29enne si sarebbe recato nella casa a “luce rosse” pretendendo di consumare un rapporto sessuale senza pagare per poi aggredire la colombiana. Tra le accuse anche una tentata violenza ai danni di un’altra donna, non consumata in seguito all’arrivo di un altro cliente.

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