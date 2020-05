Va in escandescenze ad un controllo dei carabinieri: arrestato giovane

In un controllo dei carabinieri del Nucleo Radiomobile, nelle parti della centralissima via Atenea, è incappato un giovane gambiano, il quale, alla richiesta di esibire i documenti, è andato in escandescenza.

I militari dell’Arma senza non poche difficoltà lo hanno bloccato e arrestato per l’ipotesi di reato di resistenza a Pubblico ufficiale. Il controllo era scattato perché l’immigrato, alla vista degli uomini in divisa aveva mostrato segni di nervosismo.

Il sospetto è che si trovasse in quella per spacciano stupefacenti. Comunque non è stato trovato in possesso di droga.