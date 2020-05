Scoppia il parapiglia tra ex coniugi, la polizia evita il peggio

Non ha fatto incontrare padre e figlio, perché a suo dire il bimbo aveva la febbre. Una lite è scoppiata tra ex coniugi, nel centro abitato di Agrigento.

Una donna si è rifiutata di far vedere il figlio all’ex marito. Sono volate parole grosse. L’uomo reclamava di dover trascorrere qualche ora con il figlioletto, così come stabilito dal tribunale. La donna non ha voluto sentire ragioni.

Qualcuno si è rivolto al numero unico di emergenza. Provvidenziale l’intervento dei poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, ad evitare il peggio.