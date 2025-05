Scoppia il parapiglia, per futili motivi, e se le danno di santa ragione, anche con l’uso di coltelli e spranghe. Ad evitare il peggio l’arrivo provvidenziale di più pattuglie dei carabinieri. I protagonisti sono stati bloccati e arrestati. Si tratta di quattro giovani migranti: un 18enne e un 17enne di nazionalità egiziana e un 18enne e un 17enne di nazionalità marocchina. Devono rispondere dell’ipotesi di reato di rissa. I quattro, dopo le formalità di rito sono stati sottoposti in regime di detenzione domiciliare.

Uno dei partecipanti, il 17enne marocchino, è rimasto ferito. Con un’ambulanza del 118 è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale ”Barone Lombardo” di Canicattì. Ha riportato dei traumi, per sua fortuna non gravi, e dopo le cure del caso giudicato guaribile con una prognosi di una settimana. Teatro della rissa una comunità di accoglienza per ragazzi migranti, in territorio di Racalmuto.

Tra alcuni ospiti, l’altra sera, è scoppiata la baruffa a calci e pugni, e alcuni dei rissosi per colpire i “rivali” si sono armati di coltelli e bastoni. I militari dell’Arma, una volta giunti sul posto, senza non poche difficoltà sono riusciti ripristinare la calma.

