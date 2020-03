Usura, chiesto rinvio a giudizio per padre e figlio. Slitta udienza preliminare per il Coronavirus

Slitta l’udienza preliminare sulla richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero della Dda di Palermo, Pierangelo Padova, nei confronti di Antonino e Paolo Greco, rispettivamente padre e figlio, di 50 e 23 anni, di Licata (attualmente detenuti nelle case circondariali di “Secondigliano” a Napoli, e al “Pagliarelli” di Palermo), accusati di usura ed estorsione, e il solo Antonino anche di rapina. Reati con l’aggravante dell’utilizzo dei metodi mafiosi (416 bis).

L’udienza preliminare, per discutere sulla richiesta della Procura, in programma ieri, è slittata al 26 marzo prossimo per l’emergenza Coronavirus. Il processo dinnanzi al Gup del Tribunale di Palermo.

La difesa potrà scegliere riti alternativi. Paolo e Antonino Greco sono difesi dagli avvocati Angela Porcello e Francesco Lumia.

Dopo la denuncia di quattro vittime, e le successive indagini dei poliziotti della Squadra Mobile di Agrigento, e dei loro colleghi del Commissariato di Licata, con il coordinamento della Dda di Palermo, nel maggio dell’anno scorso, i due Greco finirono in manette. Avrebbero applicato tassi minimi del 50 per cento mensile, che in un caso sarebbe “lievitato” fino al 300 per cento annuo.