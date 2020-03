Coronavirus, i vigili urbani scrivono al sindaco: “Siamo senza protezioni”

Hanno scritto al Sindaco, e al Comandante perché in servizio in strada senza protezioni contro il contagio da Coronavirus. I vigili urbani di Agrigento non ci stanno.

“Siamo in prima linea con i Tso, gli incidenti stradali ed altri servizi di controllo, e tra questi anche quelli per far rispettare le regole del Governo, e dobbiamo stare a contatto con l’utenza senza alcuna protezione. Il Prefetto prenda posizione”, dice uno degli agenti.

La richiesta all’Amministrazione comunale è finalizzata ad ottenere quelle misure protettive e preventive necessarie per difendersi da un possibile contagio da Covid-19.

“Il personale più esposto lo rende a rischio – si legge nella nota -. Adottare idonee misure di salvaguardia per gli agenti della polizia Locale, assicurando una accurata pulizia e disinfezione straordinaria, delle superfici, degli ambienti e delle autovetture in uso per motivi di servizio. E tutte quelle misure connesse alla salute e sicurezza sul lavoro”.