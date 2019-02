USB, richiesta di ritiro e annullamento delibera Asp di Agrigento

Il dirigente sindacale USB della provincia Sanità ASP di Agrigento ha presentato alla Procura della Repubblica presso il tribunale – Agrigento, al Commissario Asp Agrigento, al responsabile anticorruzione Asp Agrigento, all’ Anac Roma, all’ Assessorato Regionale alla salute- Palermo, all’Ispettorato del Ministero della Funzione Pubblica –ROMA, una richiesta di annullamento per la delibera n.190 del 01/02/2019”.



Questo sindacato – scrive tra l’altro Capitano – manifesta il dissenso ed è attivo per il ritiro e l’annullamento della delibera in oggetto specificata, per irregolarità procedurale amministrativa, in quanto peraltro firmata per delega alla delega e per altra ancora delega in nome del Commissario ASP stesso.