E’ rimasto ustionato in varie parti del corpo. Un extracomunitario ospite di una casa di accoglienza di Licata, con l’ambulanza è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso, e con elisoccorso del 118, trasferito in un altro presidio ospedaliero al Centro grandi ustioni. Da una prima ricostruzione, la fiammata sarebbe stata originata da una bombola del gas che alimentava la cucina che pare sia deflagrata. Nella struttura di accoglienza sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Corso Argentina che hanno messo in sicurezza l’area. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente domestico.