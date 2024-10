Roma, 8 ottobre 2024 – Un evento cinematografico sta per sbarcare sul grande schermo, pronto a celebrare la vita e l’opera di Luigi Pirandello in un modo mai visto prima. Il film “Eterno Visionario”, diretto da Michele Placido e prodotto da Goldenart Production insieme a Rai Cinema, promette di svelare un lato inedito del celebre scrittore, proprio nel novantesimo anniversario del suo Premio Nobel per la letteratura.

Luigi Pirandello, nativo di Agrigento, città che ha ispirato gran parte delle sue opere, sarà interpretato magistralmente da Fabrizio Bentivoglio. Il film esplora la complessa vita privata di Pirandello, focalizzandosi sul suo turbolento rapporto con la moglie Antonietta Portulano, interpretata da Valeria Bruni Tedeschi, e la sua intensa relazione con Marta Abba, sua musa e amore proibito, interpretata da Federica Luna Vincenti.

Il Teatro Pirandello ad Agrigento, simbolo della cultura locale e luogo che porta il nome dell’illustre drammaturgo, ha giocato un ruolo centrale nelle riprese del film. Questo teatro, carico di storia e significato, ha fornito il contesto perfetto per ricreare l’atmosfera vibrante e controversa dei giorni di Pirandello. Scene anche alla Valle dei Templi.

Il regista Michele Placido, al suo quindicesimo film, ha saputo catturare l’anima e la modernità scandalosa di Pirandello, portando sullo schermo non solo il dramma familiare dell’autore, ma anche il contesto culturale e artistico dell’epoca. Con una sceneggiatura co-scritta da Placido, Matteo Collura e Toni Trupia, il film promette di essere un omaggio intenso e emozionante all’artista siciliano che ha conquistato il mondo con le sue opere visionarie.

Il trailer di “Eterno Visionario”, presentato in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma il 19 ottobre, ha già suscitato grande attesa e curiosità tra critici e appassionati di cinema. Con una partecipazione straordinaria della star internazionale Ute Lemper e il supporto di enti e istituzioni culturali, il film si preannuncia come un evento imperdibile per tutti coloro che amano la cultura e la storia italiane.

Non resta che attendere il 7 novembre, quando “Eterno Visionario” arriverà nelle sale cinematografiche italiane distribuito da 01 Distribution, per immergersi completamente nell’universo di Luigi Pirandello, vissuto intensamente tra genio creativo e tormenti personali.

Per maggiori informazioni e per il trailer ufficiale, visita il sito ufficiale del film: Link al trailer su YouTube.