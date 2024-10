Un bracciante agricolo Salvatore Di Salvo, di 69 anni, è stato trovato morto in aperta campagna in contrada Gambuca di Grisì in territorio di Monreale nel palermitano. Il suo corpo era all’interno di una auto crivellato da alcuni colpi d’arma da fuoco, sembra fucile. Le indagini sono condotte dai carabinieri. A fare la scoperta del cadavere i familiari dell’uomo che non riuscivano ad avere sue notizie dopo che era uscito questa mattina per lavoro.