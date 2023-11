Un 65enne residente da tanti anni a Lampedusa è stato soccorso dal personale sanitario del 118, ieri notte, in via Duse, ma purtroppo non ce l’ha fatta ed è morto. Stroncato da un improvviso malore in strada. A chiamare il 112 è stato un passante che ha notato l’uomo riverso a terra privo di sensi. Sul posto sono accorsi i carabinieri della Stazione isolana e un’ambulanza. Il 65enne, come ha confermato il medico del Poliambulatorio, è deceduto per arresto cardiocircolatorio.