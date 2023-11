Agrigento, 8 novembre 2023 – È con un profondo senso di gratitudine che l’Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Agrigento, Costantino Ciulla, accoglie la notizia dell’investimento di 10 milioni di euro destinati ad Agrigento, che si appresta a diventare la Capitale Italiana della Cultura nel 2025.

Questo significativo impegno finanziario rappresenta un importante riconoscimento dell’azione politica intrapresa sin dall’insediamento dell’Assessorato, finalizzata a promuovere Agrigento come una destinazione turistica di eccellenza. La designazione a Capitale Italiana della Cultura è un’opportunità senza pari, e l’investimento nella cultura segna un passo cruciale per il rilancio del territorio.

L’Assessore Ciulla desidera esprimere la sua riconoscenza a tutto il governo regionale per il loro impegno, riconoscendo che questo finanziamento contribuirà in modo tangibile allo sviluppo culturale, turistico ed economico di Agrigento. L’essere Capitale Italiana della Cultura è un trampolino motivazionale per tutta la comunità, e ciò rafforza il suo impegno a lavorare uniti per rendere il 2025 un anno di svolta definitiva non solo per Agrigento ma per l’intera Sicilia.

Questo investimento rappresenta un importante passo avanti nella realizzazione del progetto di promozione culturale e turistica di Agrigento, preparando la città dei templi a diventare il fulcro di iniziative culturali e artistiche di risonanza internazionale nel 2025. La visione dell’Assessore Ciulla e il supporto del governo regionale promettono di trasformare questa designazione in una straordinaria opportunità di crescita per Agrigento e per l’intera regione.