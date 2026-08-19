Trovato morto all’interno della abitazione in via Sottotenente Bosco a Favara. Si tratta di un sessantacinquenne disoccupato. Gli operatori sanitari del 118, accorsi sul posto, hanno constatato il decesso.

Presenti anche i carabinieri della Tenenza di Favara, che si sono occupati degli accertamenti del caso. L’ispezione cadaverica, effettuata dal medico legale, non ha evidenziato segni di violenza.

L’uomo sarebbe deceduto per cause naturali, verosimilmente, a seguito di un improvviso malore che non gli ha lasciato scampo. La salma è stata consegnata ai familiari su disposizione del sostituto procuratore di turno.

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