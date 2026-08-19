25 anni dopo, di nuovo compagni di classe: la rimpatriata della 3ª A dell’Empedocle

C’è un prima e un dopo. In mezzo ci sono venticinque anni di vite diverse, strade che si separano, città lontane, lavoro, famiglie, esperienze. Poi basta ritrovarsi attorno a un tavolo e scoprire che, sotto ciò che inevitabilmente è cambiato, in fondo si rimane sempre gli stessi.

L’estate continua così ad essere il tempo delle rimpatriate, degli amici che tornano, dei ricordi che riaffiorano e di quella curiosità quasi inevitabile di guardarsi negli occhi dopo tanti anni per capire cosa sia rimasto dei ragazzi di allora.

È la storia raccontata da Daniela Adragna e dai suoi ex compagni della 3ª A del Liceo Classico “Empedocle” di Agrigento, che ieri sera, 18 agosto, si sono ritrovati 25 anni dopo il diploma.

Due fotografie raccontano meglio di tante parole il tempo trascorso: quella della classe di allora, tra banchi, maglioni, jeans e volti ancora adolescenti, e quella di oggi, tutti stretti davanti all’obiettivo in un selfie pieno di sorrisi. Il prima e il dopo, appunto. Nel mezzo un quarto di secolo.

L’idea della reunion è nata quasi all’improvviso e si è concretizzata in meno di una settimana. A lanciarla è stato Luca Paci, oggi magistrato tributario a Venezia, che attraverso la creazione di un gruppo Facebook ha dato il via al tam-tam tra gli ex compagni. Messaggio dopo messaggio, la vecchia classe si è ricomposta e, scelta la data, in 19 hanno risposto presente, dandosi appuntamento in pizzeria.

Il momento dell’incontro ha fatto il resto. Abbracci, baci, sorrisi e un’emozione difficile da nascondere. Dopo i primi istanti è sembrato quasi che quei venticinque anni non fossero mai trascorsi.

Sono tornati fuori gli aneddoti, le gite scolastiche, le marachelle, le complicità e naturalmente le imitazioni dei professori, custodite nella memoria con una precisione sorprendente. Un racconto ne chiamava un altro, un episodio ne faceva riaffiorare altri dieci. E le risate hanno accompagnato una serata nella quale ciascuno ha potuto raccontare anche il proprio “dopo”.

Perché nel frattempo quei ragazzi sono diventati insegnanti, professori, scrittori, autori, professionisti, mamme e papà. Alcuni sono rimasti ad Agrigento, altri hanno costruito altrove il proprio percorso. Ma ritrovarsi ha fatto riemergere qualcosa che evidentemente non aveva mai smesso di esistere: il senso di appartenenza a una classe e a una stagione della vita fatta di crescita e condivisione.

È forse questo il significato più autentico di una rimpatriata. Non soltanto vedere quanto siano cambiati gli altri, ma accorgersi che basta una battuta, un soprannome, un ricordo condiviso per riconoscere immediatamente le persone con cui si è vissuto un pezzo importante della propria giovinezza.

La 3ª A dell’Empedocle, del resto, era una classe molto unita già allora. Venticinque anni dopo quella complicità si è riaccesa con sorprendente naturalezza.

E alla fine è arrivata anche una promessa, questa volta da mantenere: non aspettare altri venticinque anni. L’idea è quella di trasformare la rimpatriata in un appuntamento annuale, per continuare a raccontarsi ciò che accade nel frattempo senza dover più recuperare un quarto di secolo in una sola sera.

Perché gli anni passano, le vite cambiano e le fotografie diventano inevitabilmente diverse. Ma ci sono legami che hanno una strana capacità: restano lì, in attesa che qualcuno trovi l’occasione per riannodare il filo.

I protagonisti della rimpatriata

Alla reunion della 3ª A del Liceo Classico “Empedocle” hanno partecipato: Luca Paci, Davide Mangione, Daniela Rampello, Giuseppe Caro, Luigi Gurreri, Salvatore Sutera, Irene Argento, Maria Amabile Milioto, Domizia Mecca, Donatella Pitrone, Alessia Iacono, Daniela Adragna e Domenico Calderone.

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