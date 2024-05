Un trentottenne è stato trovato morto all’interno di un’abitazione di via Platone, nel quartiere Bonamorone, ad Agrigento. A fare la scoperta è stata la polizia intervenuta dopo la segnalazione di alcuni vicini al 112 che avevano sentito trambusto. La vittima, a quanto pare non abitava in quella casa, e si trovava in compagnia di altre persone. Sul posto la Scientifica e il medico legale. Il giovane non presenterebbe segni di morte violenta. La prima ipotesi sembra essere legata a un’overdose. La Procura della Repubblica di Agrigento, subito notiziata dell’accaduto nelle prossime ore, potrebbe disporre l’autopsia per fare piena luce sulla vicenda. (In aggiornamento)