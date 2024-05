Sono arrivati anche dalla Svizzera, dalla Francia e dal Belgio con le loro Vespe, per partecipare al 5° raduno nazionale “Vespa – Città di Agrigento”. Già nella giornata di sabato i vespisti provenienti da tutta la Sicilia ed anche da diverse regioni dello Stivale, si sono dati appuntamento all’ interno della Villa Bonfiglio al Viale della Vittoria per una due giorni dedicata agli amanti della Vespa. Un pomeriggio in cui gli appassionati della “mitica due ruote” hanno vissuto momenti di conviviale, con musica, giochi e degustazione di prodotti tipici. Un evento organizzato dal Vespa Club di Agrigento che festeggia il suo ventesimo compleanno con un raduno che dopo di 10 anni ritorna nella città dei Templi. Domenica mattina centinaia i vespisti che hanno sfilato per le vie del centro cittadino. Ad aprire il corteo in sella ad una vespa il primo cittadino Francesco Miccichè.

LE INTERVISTE VIDEO