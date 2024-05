L’agrigentino Francesco Calogero Passarello è stato nominato Dirigente coordinatore regionale del sindacato Ugl Fna per il dipartimento Regionale dei Beni Culturali e Intentita’ Siciliana. Un nuovo incarico per Passarello ai fini di una più ed efficace attività sindacale, stante le numerose contrattazioni che si svolgono nel territorio siciliano e nello specifico per il dipartimento dei Beni Culturali.