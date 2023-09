Sono stati alcuni residenti a segnalare la presenza di un cadavere al centralino del 112. In pochi attimi nella zona sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Favara, e i militari del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agrigento.

Si tratta di un quarantasettenne disoccupato trovato privo di vita all’interno di un cortiletto nel centro di Favara. Il medico legale ha effettuato l’ispezione cadaverica per risalire alle cause della morte. Sul corpo non sono stati rinvenuti segni di violenza, né di arma da fuoco, né da strangolamento o magari pestaggio.

Quindi ha associato il decesso ad arresto cardio-circolatorio, verosimilmente, in seguito ad un improvviso malore. La salma è stata trasportata presso il cimitero di Favara a disposizione dell’Autorità giudiziaria.