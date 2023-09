“In Commissione, finalmente, sono state approvate le tanto attese linee guida per la zona C4, che riguardano le case con orto. Questo è un tema che ha suscitato un lungo dibattito e che è stato oggetto di sollecitazioni da parte della Commissione.”

Ad annunciarlo la II Commissione Consiliare al termine di una seduta durante la quale l’Assessore Gerlando Piparo ha presentato la proposta. Si tratta, in sostanza, della definizione dei parametri urbanistici che permetteranno il dimensionamento degli strumenti attuativi nelle sottozone C4.

L’Assessore Piparo, a cui va un sentito ringraziamento per il lavoro svolto, ha sottolineato che queste linee guida sono attese da oltre 16 anni e rappresentano un passo importante per porre fine all’ingiustizia subita dai proprietari di terreni in zona C4. Questi proprietari, oltre a sostenere gli oneri fiscali, hanno il legittimo diritto di poter costruire sulle loro proprietà.

Tuttavia, questa è solo la prima tappa di un percorso più ampio. L’obiettivo politico della Commissione è quello di continuare a collaborare con gli uffici e l’Assessore per approvare linee guida simili anche per le altre zone che, fino ad oggi, sono state penalizzate.

Si tratta di un passo avanti significativo che mira a rendere più equa e giusta la normativa urbanistica, garantendo ai cittadini i diritti che meritano e favorendo lo sviluppo responsabile del territorio.