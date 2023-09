Alfonso Di Benedetto, figura di spicco del Licata Calcio, esprime ottimismo e auspica una stagione calcistica senza trasferte vietate, in particolare, focalizzando l’attenzione sul prossimo derby contro l’Akragas. L’attesissima partita tra Akragas e Licata, prevista all’Esseneto di Agrigento il 10 settembre, segnerà l’inizio del Campionato di Serie D per la squadra gialloblù.

Dopo una pausa di dieci anni, il prestigioso derby sta per tornare, con l’ultima edizione risalente alla stagione 2013/14, sempre in Serie D. L’obiettivo primario è consentire alle due tifoserie di partecipare all’evento, e le due società, insieme alle rispettive amministrazioni comunali, lavorano instancabilmente per realizzare questa possibilità.

Recentemente, si è tenuta una riunione di rilievo presso la Questura di Agrigento, con la partecipazione del Questore Emanuele Ricifari, dei vertici della DIGOS, nonché dei rappresentanti di Roberta Lala dell’Akragas e Alfonso Di Benedetto del Licata. L’obiettivo era gettare le basi per una collaborazione costruttiva tra le due società, al fine di permettere una parziale apertura del settore ospiti, evitando così il divieto di trasferta.

L’auspicio comune è di lavorare con responsabilità per garantire trasferte libere, iniziando proprio da quella tanto attesa di domenica. Un segnale positivo che potrebbe riportare le emozioni del calcio e della rivalità locale ai tifosi delle due squadre, dopo una lunga attesa.