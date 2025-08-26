Un quarantottenne è rimasto ferito a margine di una lite scoppiata per motivi ancora non del tutto chiari. È successo a Sciacca. L’uomo è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale “Giovanni Paolo II”, dove i medici, dopo tutti gli accertamenti del caso e le cure necessarie, gli hanno diagnosticato contusioni e traumi sparsi sul corpo. I poliziotti del locale Commissariato, dopo alcune indagini, sono riusciti a identificare i due presunti aggressori: si tratta di un trentenne e di un trentunenne. Sono stati denunciati, in stato di libertà, alla locale Procura della Repubblica. Devono rispondere delle ipotesi di reato di percosse e lesioni. Tutti i protagonisti della vicenda sono saccensi. Cosa sia accaduto, e perché di tanta violenza, non è affatto chiaro.

