SAN LEONE TUTTO PRONTO PER LA FESTA DELLA MADONNA
Ogni anno, Agrigento si prepara ad un appuntamento speciale e profondamente sentito, la festa della Madonna Assunta di San Leone.Questo evento, tanto commovente quanto atteso, segna la fine delle vacanze estive in un modo unico e suggestivo. Il culmine dei festeggiamenti è previsto per domenica 31 agosto, quando la comunità si riunisce per rendere omaggio alla sua protettrice. La particolarità di questa festa risiede nella sua processione , che si distingue per un momento di grande emozione, la statua della Madonna viene trasportata non solo lungo le strade del lido e per il lungomare, ma anche per via mare con un corteo di barche e la Madonnina trasportata su un imbarcazione addobbato di fiori e luci accompagnata dalla Banda Musicale e numerosi fedeli. La processione in seguito torna a terra , procedendo per il lungomare Falcone Borsellino fino al piazzale Giglia dove viene celebrata la messa. In serata i giochi pirotecnici e il rientro in chiesa con il saluto a Maria SS con un pizzico di malinconia per la conclusione delle vacanze estive.
Ecco alcuni degli appuntamenti clou dei Festeggiamenti del 2025.
Ogni giorno santo rosario alle 18 a seguire la santa messa alle 19 alla chiesa all’aperto di via Ischia.
A seguire, ogni sera sempre alla chiesa all’aperto Commedie concerti ed eventi culturali. Domenica giorno della Processione, invece alle 17 l’arrivo della Banda Musicale, a seguire alle 18 un appuntamento pure da non perdere , l’omaggio floreale dei vigili del fuoco alla Madonna con l’autoscala e alle 19 l’inizio della processione. Programma completo sui social della parrocchia di San Leone.
