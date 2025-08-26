Momento di grande difficoltà per il servizio di emergenza-urgenza 118 in Sicilia. Nell’isola il servizio 118 può contare su 252 ambulanze ogni giorno, di cui 108 con medico a bordo. Questo in base alle norme nazionali che prevedono un medico ogni 60 mila abitanti. In questi ultimi anni, però, non si riescono ad avere i 4,5 medici per postazione. Su 590 medici che dovrebbero essere impiegati nelle ambulanze ce ne sono circa 410, ne mancano 180. Questo perché molti degli specializzati che hanno seguito i corsi preferiscono optare per la medicina di base e non per le ambulanze.

“Dobbiamo lavorare a una riorganizzazione complessiva dei servizi di emergenza”, dice l’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, dopo l’allarme lanciato da Fials e federazione medici sugli equipaggi delle ambulanze depotenziati. Le ambulanze, a causa della carenza di personale, sono costrette spesso a uscire con un solo autista soccorritore e un medico o un infermiere, mentre la normativa prevede che l’equipaggio deve essere formato da almeno tre elementi.

