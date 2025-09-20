Un cinquantenne agrigentino è finito al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio dopo essere stato ferito a coltellate. I medici lo hanno curato e medicato. Non versa, per sua fortuna, in gravi condizioni. Teatro del fatto di sangue il quartiere di Villaseta. Durante le ore notturne, è scoppiata una lite fra due persone per motivi ancora sconosciuti. Ad avere la peggio, di fatto accoltellato, è stato il cinquantenne. I poliziotti della sezione Volanti e della Squadra Mobile, con il coordinamento della Procura di Agrigento, hanno avviato l’attività investigativa per cercare di ricostruire cosa abbia innescato il diverbio, ben presto trasformatosi in un accoltellamento. L’aggressore è stato identificato e denunciato a piede libero. Si tratta di un agrigentino poco più che diciottenne. Ancora poco chiari i motivi del litigio.

