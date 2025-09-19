Calogero Girgenti e Mariangela Casà: amore e Akragas allo stadio

Si amano e… amano l’Akragas. Nel giorno in cui hanno coronato il loro sogno d’amore, Calogero Girgenti e Mariangela Casà hanno scelto un luogo insolito per il loro servizio fotografico: non il Tempio della Concordia, non la Scala dei Turchi, ma lo Stadio Esseneto, con tanto di cori da stadio, fumogeni e tifosi festanti a fare da cornice.

Una scelta che racconta una passione e una fede che va ben oltre ogni categoria, sportiva o romantica che sia. È proprio vero: Agrigento è una piccola Napoli, dove l’amore per la propria città, per i colori e per le emozioni genuine può trasformare anche un matrimonio in una celebrazione da stadio. Qui, la passione non conosce limiti… e succede anche questo. Intanto auguri agli sposi!!!

