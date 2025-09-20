Con un provvedimento del 7 maggio 2025 la Motorizzazione Civile di Agrigento aveva revocato l’autorizzazione rilasciata ad una società con sede in Agrigento per l’esercizio dell’attività di revisione dei veicoli fino a 3,5t. e ciò in ragione di presunte irregolarità in capo all’ispettore tecnico preposto. L’impresa adesso potrà riprendere l’attività di revisione dei veicoli. Lo ha deciso il Consiglio di giustizia amministrativa. E lo ha fatto dopo il ricorso presentato dal titolare contro il provvedimento di sospensione della Motorizzazione civile di Agrigento. Contro il provvedimento di revoca, il centro di revisioni agrigentino, assistito dagli avvocati Girolamo Rubino, Calogero Marino e Daniele Piazza, ha avviato un contenzioso dinanzi al giudice amministrativo.

I legali hanno evidenziato in giudizio che “il provvedimento non era stato adottato su accertate e dimostrate mancanze che, astrattamente, avrebbero potuto determinare la revoca dell’autorizzazione, né su alcun concreto elemento che avrebbe potuto attestare la violazione delle norme regolamentari di riferimento. Soltanto qualche mese prima dell’adozione della revoca, la stessa Motorizzazione, in occasione dei controlli periodici, non aveva sollevato alcun rilievo”.

Ed ancora, che “a seguito della sostituzione del responsabile tecnico e del rilascio di una nuova autorizzazione, le presunte criticità rilevate dall’amministrazione risultavano superate”. Il Consiglio di giustizia amministrativa, dopo avere rilevato, così come evidenziato dagli avvocati Rubino, Marino e Piazza, che “poiché anteriormente alla revoca impugnata è stata rilasciata una nuova autorizzazione per l’esercizio dell’attività di revisione, qualsiasi irregolarità che abbia riguardato il rapporto con il precedente direttore non pare idonea a inficiare l’affidabilità delle prestazioni rese dalla ditta”. Per questo motivo sono stati dunque sospesi gli effetti del provvedimento di revoca. La ditta ha dunque potuto riprendere l’attività di revisione dei veicoli.

