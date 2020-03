Uomo deceduto per problemi respiratori, scatta il protocollo sul Coronavirus

S’è temuto un nuovo caso di Coronavirus ad Agrigento. In un popoloso quartiere della città sono intervenute due ambulanze del 118, con tanto di medico rianimatore, per prestare soccorso ad un pensionato agrigentino, settantenne, affetto da alcune patologie e problemi respiratori, con sintomi, simili al Covid-19.

Immediato è scattato il protocollo sanitario. L’uomo, purtroppo, è morto poco dopo. Per spazzare via ogni dubbio gli è stato fatto il tampone. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, chiamati per portare l’uomo fino in ambulanza. Ma non ce ne stato bisogno, visto che il personale medico ha constatato l’avvenuto decesso.

I familiari e un infermiere sono stati messi in quarantena in attesa dell’esito del tampone.