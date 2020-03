Covid19: primo caso a Canicatti’, un uomo con sintomi lievi

Primo caso di coronavirus a Canicatti’. A comunicarlo e’ stato il sindaco, Ettore Ventura, con un video-messaggio rivolto alla cittadinanza. “Ho parlato con la persona in questione – ha detto – mi ha rassicurato, sta bene e ha sintomi minimi”. Il sindaco ha anche chiarito un importante aspetto. “Ho fatto una chiacchierata con questa persona dopo che l’Asp mi ha comunicato la positivita’ al contagio e mi e’ stato assicurato che non ha contatti con nessuno dall’11 marzo. Sta bene, ha solo qualche linea di febbre”. Di Ventura ha lanciato un nuovo appello alla cittadinanza. “Ho augurato al paziente una pronta guarigione. L’unico rimedio per combattere il virus e’ quello rimanere a casa. Dobbiamo essere uniti, insieme ce la faremo”.