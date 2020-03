Guardia di finanza del Comando provinciale di Agrigento attiva sul fronte della repressione di irregolarità e reati legato all’emergenza Coronavirus. A Lampedusa è stato effettuato un sequestro di mascherine in un esercizio commerciale del centro. Al termine dell’ispezione le Fiamme gialle hanno sottoposto a sequestro amministrativo 1.000 mascherine non conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa. L’esercente è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica.