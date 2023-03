Un’oasi per le “Api … e gli altri impollinatori”. La Banca d’Italia aderisce al progetto del Rotary

Il 21 marzo, nel giardino della Banca d’Italia di Agrigento, sarà inaugurata un’”Oasi delle Api”: un’area con piante che producono efflorescenze nettarifere che si alternano durante tutto l’anno in cui sono stati creati specifici ambienti accoglienti per le api ed altri insetti impollinatori. La Banca d’Italia, da sempre impegnata nella progressiva riduzione dell’impronta ambientale e carbonica delle proprie attività e nella tutela dell’ambiente, ha aderito ad una iniziativa del Rotary Club di Agrigento che si inquadra nell’ambito del progetto del Rotary International – Distretto 2110 Sicilia e Malta, per la salvaguardia delle api e degli altri impollinatori dal rischio di estinzione e per la tutela della biodiversità.

All’inaugurazione, ospitata da Rosalinda Dispinzeri, Direttore della Filiale di Agrigento della Banca d’Italia, prenderanno parte esponenti delle istituzioni locali, rappresentati del Rotary Club ed un gruppo di allievi dell’Istituto Tecnico L. Sciascia di Agrigento.