Bruciano due auto e danni anche ai palazzi: aperta inchiesta

Un incendio ha completamente carbonizzato una Mercedes Gle, di proprietà di una società cooperativa agricola. E’ successo nella notte, fra giovedì e ieri, in via Fiume d’Italia a Palma di Montechiaro. Le fiamme si sono estese ed hanno danneggiato un’Opel Mokka, posteggiata a poca distanza, e i prospetti esterni di due abitazioni. Scattato l’allarme, sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Licata e i carabinieri della Radiomobile della Compagnia licatese. Le cause della scintilla iniziale, ieri, non risultavano essere chiare, e sono in corso d’accertamento. I danni provocati sono stati importanti.

La vettura della società cooperativa agricola, che ha sede appunto a Palma di Montechiaro, è risultata essere coperta da polizza assicurativa. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini, ed hanno identificato sia il presidente della società, un trentaquattrenne, che il socio amministratore, un trentatreenne, entrambi palmesi. La strada dove si sono sviluppate le fiamme è “coperta” da impianti di videosorveglianza. Le immagini delle telecamere, che qualora funzionanti potrebbero naturalmente subito indirizzare l’attività investigativa. Su tutta la vicenda c’è il massimo riserbo investigativo.